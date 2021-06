Luis Enrique: "Nessun ripensamento su Ramos, non ho chiamato nessun altro"

vedi letture

Luis Enrique è tornato ancora una volta sull'esclusione di Sergio Ramos dai convocati. Il capitano del Real Madrid non è stato preso in considerazione nemmeno nel momento in cui il CT spagnolo ha dovuto convocare sei giocatori nella "bolla parallela": "Non ho avuto nessun ripensamento su Sergio Ramos, le circostanze non sono cambiate. Devo dire che quando ho chiamato 6 giocatori più "anziani", la prima cosa che ho detto è che se c'erano dei dubbi o se non avevano avuto modo di riposarsi, sarebbero stati esclusi. Hanno detto tutti che stavano bene e non ho chiamato nessun altro".