Marchisio: "Dani Olmo e Pedri hanno creato diversi pericoli. Per fortuna non sono stati cinici"

Claudio Marchisio, ospite della Rai ha commentato così il primo tempo fra Italia e Spagna: “Dani Olmo è stato molto bravo a inserirsi fra i nostri difensori e metterli in difficoltà, ma anche Pedri ha fatto una grande prestazione giocando anche da falso nove. La Spagna ha avuto un grande ritmo per tutto il primo tempo. Per fortuna non sono stati cinici. - continua Marchisio - Noi dobbiamo cercare maggiormente la fascia sinistra con il tandem Insigne-Emerson che ha creato qualche problema come in occasione della traversa nel finale. Dobbiamo osare di più rispetto al primo tempo e cercare di sfruttare maggiormente la velocità di Chiesa. Berardi? Non so se sia stata un scelta di routine o in vista di un cambio".

