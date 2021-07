Marchisio festeggia: "Siamo forti, ora iberniamo Chiellini e portiamolo a Wembley"

Claudio Marchisio, ai microfoni della Rai, commenta la vittoria dell'Italia e il passaggio alle semifinali dopo il 2-1 contro il Belgio: “Siamo forti, siamo tosti, lo abbiamo dimostrato. Abbiamo avuto un po’ di culo, ma siamo stati forti, di testa, di cuore. Chiellini ha tenuto perfettamente Lukaku, dobbiamo ibernarlo in questo giorni per portarlo a Londra in condizione perfetta. Spinazzola sarà una perdita importante, speriamo non sia nulla di grave. Godiamoci questa serata perché c'è la ricorderemo a lungo”.

