Marocchino e i prossimi avversari azzurri: "Sterling corre come i pinguini, per lui è un vantaggio"

La corsa di Raheem Sterling, per la quale l’attaccante del Manchester City e dell’Inghilterra è spesso oggetto di ironia in Inghilterra: “Sterling corre come i pinguini - dice Domenico Marocchino dagli studi Rai - usano poco le articolazioni. È un vantaggio, non dà punti di riferimento. Come quando a tavola ti insegnano a mangiare bene, ha una postura completamente diversa dalla normalità dei giocatori”.