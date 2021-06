Peter Schmeichel: "La moglie di Eriksen temeva il peggio. UEFA? Scelta ridicola"

Peter Schmeichel, leggenda del calcio danese e padre del portiere della Nazionale Kasper, ha parlato a BBC Radio 5 dei momenti in cui i giocatori della Danimarca hanno rincuorato Sabrina Kvist Jensen, moglie di Christian Eriksen: "Credo sia stata una decisione ridicola, quella della UEFA. Era appena successo qualcosa di terribile e la UEFA ha dato la possibilità di scegliere fra il giocare subito o il giorno dopo alle 12. Che tipo di scelta è? Sarebbero dovuti tornare in hotel, senza riuscire a dormire visto il trauma e poi tornare il giorno dopo a giocare. Non è stata una scelta, è stata una decisione ridicola della UEFA che avrebbe dovuto studiare una strada diversa e mostrare un po' di compassione, cosa che non ha fatto. Io proprio non capisco la decisione, anche perché la partita era totalmente irrilevante. Come potevi giocare in un contesto del genere? L'abbraccio di mio figlio alla moglie di Eriksen? Ci ho parlato, è andato da lei per dirle che Christian stava respirando visto che aveva pensato al peggio".