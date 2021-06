Polonia, Sousa ammonisce: "Serve più equilibrio. La Svezia è una squadra matura"

Il commissario tecnico della Polonia Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Svezia: "Dobbiamo essere più equilibrati, dentro e fuori la squadra. C'è molto rumore intorno alla squadra e lo capiamo. Serve la mentalità giusta. La Polonia che non vince dal 1974 significa poco: questa è una squadra diversa. La Svezia è una squadra matura, si difende molto bene. Hanno concesso un solo gol in sette partite, sono tra le migliori squadre come recuperi e contrasti. Sono tra i migliori in Europa in contropiede. Sarà molto difficile ma abbiamo alcune idee".