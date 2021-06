Rep. Ceca-Inghilterra, Southgate: "Grealish ha una grande chance. Vogliamo restare a Wembley"

vedi letture

Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, a pochi minuti dalla sfida contro la Repubblica Ceca spiega la scelta di Jack Grealish titolare: "È un'opportunità che abbiamo nel reparto offensivo, quella di Grealish. La posta in gioco è altissima, abbiamo tanti giocatori offensivi con qualità diverse. È fondamentale vincere per arrivare primi nel girone e continuare a giocare a Wembley, che ti dà un valore in più. La Repubblica Ceca è molto forte, per noi è un test probante che vogliamo vincere".