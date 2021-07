Repubblica Ceca, Vaclik: "La Danimarca è forte, sono diversi dall'Olanda"

vedi letture

Il portiere della Repubblica Ceca e del Siviglia, Tomas Vaclik, ha parlato in conferenza stampa in vista del quarto di finale contro la Danimarca: “La Danimarca è un avversario davvero forte. Arrivano qui dopo due risultati davvero ottimi, con grandi prestazioni in questo Europeo. Inoltre hanno giocato molto bene contro Finlandia e Belgio. Stanno avendo davvero buon torneo e dobbiamo essere ben preparati per domani. Lo stile di gioco olandese è molto diverso da quello danese, completamente diverso. I danesi corrono molto più dell’Olanda, tutti stanno facendo il loro lavoro non aspettando semplicemente di andare contropiede o per tenere palla. Stanno lavorando duro, quindi è molto difficile confrontare queste due partite”.