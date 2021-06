Rothen: "Penso che Deschamps sia vicino a dimettersi. È molto deluso dai giocatori"

Didier Deschamps potrebbe dare le dimissioni da ct della Francia. Ad affermarlo è Jerome Rothen, oggi opinionista per RMC Sport, allenato da Deschamps ai tempi del Monaco finalista di Champions: “Penso che non sia lontano dal dare le dimissioni, e lo dico per l’approccio alla competizione, per come ha gestito i giocatori, anche a livello tattico. Penso che qualcosa si sia rotto. Avrà la forza di reinventarsi e accettare questo fallimento? Non gli piace perdere, avrà difficoltà a superarlo. Se arriverà a dirsi che c’è un piccolo raggio di sole per riportare la Francia a vincere, non si arrenderà. Ma a mio avviso non è lontano dal lasciare. Sono quasi dieci anni che fa il commissario tecnico e penso che sia rimasto estremamente deluso dai messaggi che i giocatori gli hanno mandato”.