Sancho titolare, Southgate spiega: "Con l'Ucraina servono specialisti dell'uno contro uno"

Jadon Sancho, all’esordio dal primo minuto a Euro 2020, è la grande novità dell’Inghilterra che affronta l’Ucraina nell’ultimo quarto di finale: “È stato davvero brillante in allenamento negli ultimi 10 giorni o giù di lì - spiega il ct Southgate alla BBC - e con il passaggio a una difesa a quattro necessitiamo anche di avere un destro da quella parte per allungare davvero il gioco. L'Ucraina sembra che giocherà a cinque in difesa e le corsie esterne saranno davvero importanti. Abbiamo bisogno di specialisti dell'uno contro uno in questo tipo di incontri e lui ha questa capacità".

Le difficoltà della partita.

"Conosciamo la minaccia dei giocatori pericolosi che hanno. Dobbiamo essere preparati per questo. Dobbiamo essere pazienti nei momenti giusti perché difenderanno in profondità, ma dobbiamo muovere la palla velocemente e anche essere bravi a ripiegare".