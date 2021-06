Svezia, il ct Andersson: "Ucraina? La conosco poco, ma non abbiamo vinto alla lotteria"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Ucraina, il ct della Svezia, Janne Andersson: “Torneremo in campo sei giorni dopo l’ultima partita, penso che tutti saranno abbastanza freschi”.

Come sceglie chi batte le palle inattive tra Larsson e Forsberg?

“Dipende dai casi, nei corner uno tira da destra e l’altro da sinistra. Sulle punizioni sono loro a decidere, a seconda della distanza e degli angoli di tiro. Sono felice di avere due giocatori fantastici da questo punto di vista. Meno gol del previsto? Beh, abbiamo un po’ di vantaggio a livello di altezza della squadra e finora non abbiamo segnato quanto avremmo voluto, spero che lo faremo domani”.

Avete vinto il girone, mentre l’Ucraina è la peggiore tra le terze passate. Come farete a non sottovalutarla?

“Devo ammettere, non la conosco benissimo, ma parliamo di una grande nazione, da 50 milioni di abitanti. Non penso che abbiamo vinto alla lotteria, abbiamo lavorato sul loro modo di giocare nell’allenamento di ieri”.

Novità sulle condizioni della squadra?

“Non ci sono giocatori indisponibili. Ci alleneremo e vedremo come starà la squadra”.

La gestione dei cambi.

“A molti piace parlare della squadra che finisce la partita, io penso a tutta quella che l’ha giocata. Lavoro con giocatori di qualità, ma a volte si stancano e vanno cambiati. Abbiamo tanta profondità a livello di rosa e servono forze fresche. Sono davvero contento della possibilità di intervenire sulla partita, ma penso che l’undici di partenza debba avere le sue possibilità. Mia moglie dice sempre che faccio i cambi molto tardi, ma ognuno può pensare quel che vuole. Col mio staff lavoriamo sempre, ma la decisione alla fine è sempre mia”.