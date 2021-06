Tre mesi di stop per Dembele. Contratto in scadenza nel 2022, cosa farà il Barça?

L'infortunio di Ousmane Dembélé è più grave del previsto. Secondo Radio Catalunya, l'ex Rennes starà lontano dal campo per almeno tre mesi e non tornerà prima di fine settembre. Un problema in più per il Barcellona, che potrebbe essere costretto a tenere un giocatore che avrebbe potuto portare un po' di liquidità nelle casse societarie. Acquistato nel 2017 per 105 milioni di euro (più 40 milioni di bonus, di cui 30 già pagati), Dembélé ha ancora un anno di contratto con il club blaugrana e a questo punto potrebbe anche rinnovare. Intanto, arriva un nuovo stop, il dodicesimo negli ultimi anni: l'esterno è rimasto ai box complessivamente per oltre 12 mesi. Intanto, stamattina il giocatore è stato visitato dallo staff medico del Barcellona, che rilascerà a breve un comunicato sulle sue condizioni.