Veseli racconta la Svizzera del 2009: "Xhaka, Rodriguez e Seferovic, eravamo pieni di talento"

Frederic Veseli, 28 anni, difensore della Salernitana, era il capitano della Svizzera Under 17 che nel 2009 vinse il titolo mondiale. "Cosa ricordo di quell’avventura a cui partecipò con Xhaka, Rodriguez e Seferovic? Eravamo ragazzi con un sogno: diventare forti e toglierci grandi soddisfazioni con il calcio. Avevamo personalità. Eravamo pieni di talento, imparammo tante cose in quegli anni e poi ciascuno di noi fece il suo percorso", dice il giocatore a La Gazzetta dello Sport: "Il cammino della Svizzera in questo Europeo non mi sorprende. Mi avevano sorpreso le prime prestazioni non buone perché conosco il valore dei giocatori. Con la Francia ho visto una Svizzera eccezionale".