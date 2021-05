Clamoroso in casa Inter: è addio ufficiale con Antonio Conte. La rottura è stata insanabile

Una notizia clamorosa maturata in mattinata e deflagrata nel pomeriggio. Fino a essere ufficiale: Antonio Conte non sarà l'allenatore dell'Inter nella prossima stagione. Questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club".

Una giornata di trattative subito sfociata sulla buonuscita: chiesti 9 milioni, offerti 6, alla fine le parti si sono trovate d'accordo poco sopra ai 7 milioni di euro nelle tasche di Conte e del suo staff. E il futuro? Non in Italia. L'Inter ha inserito una clausola che impedirà al tecnico di allenare una squadra italiana nella prossima stagione.