Finalmente Messi: dopo 4 finali perse, la Pulga festeggia in lacrime il primo trofeo con l'Argentina

vedi letture

Finalmente Lionel Messi. La Pulga argentina nella finale di Copa América disputata tra sabato e domenica (ora italiana) in casa del Brasile è finalmente riuscita a coronare il suo sogno, vincendo il primo titolo in carriera con la maglia della Selección Absoluta del suo Paese.

Un trionfo atteso a lungo, che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle una maledizione divenuta ormai pesantissima. Dopo quattro finali perse (tre volte quella di Copa América fra 2007, 2015 e 2016, oltre all'indelebile finale del Mondiale del 2014 con la Germania), a 34 anni il campione dell'Albiceleste si è preso forse la più grande rivincita della sua carriera.

Messi, ad oggi svincolato visto che il Barcellona non è ancora riuscito a rimetterlo sotto contratto a causa della sua precaria situazione economica (dal mondo blaugrana si respira comunque massima fiducia), è stato senza alcun dubbio il protagonista principale di questa manifestazione, riportata nelle mani della sua Argentina dopo 28 anni a suon di gol e assist (rispettivamente 4 e 5).

Inevitabili le lacrime e la smisurata gioia a fine partita, con Messi che adesso punta dritto verso Qatar 2022. "Vittoria in finale col Brasile nel loro paese. Dio stava riservando questo momento per me", ha dichiarato il grande erede di D10S.