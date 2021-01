Gameover Giampaolo, il Torino si affida a Nicola. Ora cambiano anche le idee di mercato

Fin dalla serata di sabato, a poche ore dal pareggio incolore con lo Spezia, sembrava chiara la strada scelta dal Torino. Nonostante le rassicurazioni pubbliche di Urbano Cairo, la prestazione dei granata non era piaciuta proprio a nessuno. Domenica è arrivata così la decisione, sofferta, dell’esonero di Marco Giampaolo. E ieri la società granata ha scelto di puntare forte sulla voglia di rivalsa di Davide Nicola. Il tecnico, liberatosi dal contratto che lo legava al Genoa, è volato a Torino ma non ha potuto dirigere il primo allenamento. In campo è sceso Marcello Cottafava, tecnico della Primavera, ma lo stesso Nicola si è appostato sulle tribune del Filadelfia per seguire dal vivo la prima seduta della sua nuova squadra che da domani sarà tutta nelle sue mani.

Con l’arrivo di Nicola cambiano anche le prerogative del mercato granata che da qui alle prossime due settimane andranno alla ricerca di due centrocampisti. I nomi? Tanti e diversi, fra questi anche Lasse Schone e Jasmin Kurtic. Per l'attacco, invece, proprio Nicola avrebbe indicato in Toni Sanabria il rinforzo ideale per le sue idee. Ma molto in tal senso dipenderà anche dal futuro del ds Davide Vagnati, finito sul banco degli imputati insieme a Giampaolo e a sua volta a rischio.