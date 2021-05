Gigi Buffon ha detto addio alla Juventus: fra ringraziamenti, idee future e retroscena Atalanta

A sorpresa e tramite i microfoni di BeIN Sport, Gigi Buffon ha annunciato il suo addio, stavolta definitivo, alla Juventus. Da giocatore, ovviamente. "Il mio futuro è chiaro, già delineato. Quest'anno si concluderà in maniera definitiva la mia esperienza alla Juventus", il pensiero del classe '78. Che ha sì annunciato l'addio al club bianconero, ma non ha chiuso la porta ad una prosecuzione per almeno un'altra stagione: "O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o per fare una esperienza diversa la prendo in considerazione", ha ammesso prima di tornare a ringraziare nuovamente tutto l'ambiente Juve tramite i social.

Adesso per Buffon si prospettano le ultime gare con la maglia bianconera sulle spalle: oggi sarà titolare contro il Sassuolo, prima di chiudere da protagonista contro l'Atalanta nella finale di Coppa Italia. C'è poi un curioso retroscena, scovato da TMW: "A settembre ho avuto la tentazione di andare a giocare con una squadra che giocava la Champions League", aveva detto Buffon. La squadra in questione era l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.