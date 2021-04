Il Milan da trasferta non sbaglia mai. Nonostante l'espulsione di Ibrahimovic

Ritorno al successo del Milan. Un 1-3 che rilancia i rossoneri nel rush finale per conquistare un posto in Champions League. I rossoneri scendono in campo con ben altro atteggiamento rispetto a quanto visto sette giorni prima contro la Sampdoria e i risultati si vedono: i gol di Rebic e Kessie al termine di due splendide azioni corali chiudono virtualmente l'incontro dopo 45'. L'espulsione di Ibrahimovic per alcune frasi non gradite all'arbitro Maresca lasciano i rossoneri in inferiorità numerica nell'ultima mezz'ora, riaprendo clamorosamente la partita. Gagliolo segna al 66' e il Parma ci crede. La squadra soffre ma resiste. E chiude la pratica nei minuti di recupero grazie al neo-entrato Leao. Sono così 13 le vittorie in trasferta su 15 partite e un punteggio record di 40 punti fuori casa. Un andamento totalmente differente rispetto a San Siro e sul quale nemmeno Stefano Pioli riesce a dare una spiegazione. Il tecnico sorride per la prestazione e difende anche l'asso svedese. Tuttavia dovrà privarsene per almeno un incontro.