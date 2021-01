Il Napoli è vivo, ma serve maggiore attenzione. La vittoria con l’Udinese può segnare la svolta

Una prova di forza. Il Napoli esce con i tre punti dalla Dacia Arena: al 90’ ci ha pensato Bakayoko a incanalare tutto sui binari giusti e a scongiurare un pareggio che avrebbe incupito la settimana azzurra. La vittoria alla fine è arrivata, seppur con qualche disattenzione e qualche errore di troppo: come il retropassaggio di Rrahmani, che ha rischiato di ribaltare completamente l’inerzia del match.

SQUADRA VIVA - "Siamo vivi e sappiamo che dobbiamo giocare sempre al massimo perché abbiamo degli obiettivi importanti. Con lo Spezia abbiamo preso una mazzata, perdendo una partita incredibile, dunque non era facile venire qui a vincere". Le parole di mister Gattuso evidenziano un pomeriggio difficile, ma che si è concluso nel migliore dei modi. Ora testa all’Empoli e alla Coppa Italia, con una vittoria e qualche tacca in più alla voce morale. D'altronde il successo è sempre un'ottima cura per i momenti no, soprattutto nel calcio.