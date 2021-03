Il paradosso dell'Udinese: un pari in casa della seconda in classifica che lascia solo amarezza

Alla fine è l'Udinese a uscire arrabbiata da San Siro dopo un 1-1. Paradossale, ma è davvero così. I friulani ingabbiano il Milan, gli concedono il possesso palla che però rimane per lo più sterile. E a ogni minima disattenzione sono pronti a colpire. I rossoneri non lasciano passare nessuno nel primo tempo, quando la lucidità nella ripresa cala salgono in cattedra i friulani che sfiorano il gol in un paio di occasioni e poi lo trovano con Becao, che trova il secondo gol in Serie A, sempre al Milan, sempre a Donnarumma. Il brasiliano è chiaramente il migliore in campo, assieme a un ottimo Pereyra sceso in campo come spalla in attacco di Nestorovski. Tutto perfetto fino alla follia di Stryger Larsen: il danese era entrato al 71' e al 96' decide di colpire di braccio un traversone di Rebic. Kessié su rigore pareggia. Di buono per questa Udinese c'è il terzo risultato utile consecutivo, una difesa che si dimostra di ottimo livello e una salvezza che è alla portata, se le prestazioni resteranno tali. Luca Gotti però non ci sta e sbotta per la rete subita oltre i minuti di recupero concessi: "Se assegnassero ad altre squadre un rigore oltre il tempo concesso scoppierebbe il finimondo" dichiara su tutte le furie.