L'esplosione di Dusan Vlahovic, grazie a Prandelli e il club. Ora chi ci punterà?

L'esplosione di Dusan Vlahovic è tutta nella tripletta al Benevento. Grazie a Prandelli che gli ha dato fiducia incondizionata e anche grazie al club, che da una parte ha rischiato nel non comprare un centravanti, dall'altra ha messo il classe 2000 di fronte a un bivio.

Così ora incomincia la possibile querelle per la prossima squadra. Sul giocatore non ci sono solo le squadre estere, ma anche Roma e Milan. E l'idea non è quella di rinnovare. Certo, resta da capire chi avrà la forza per puntarci nella prossima estate.