L'Hellas si spegne nella ripresa e cade a Marassi. Tameze e Silvestri errori decisivi

vedi letture

Dopo un primo tempo dominato, ma senza mettere a segno il colpo del ko, l'Hellas Verona si perde nella ripresa, subisce il ritorno di una Sampdoria rivoltata come un calzino da Ranieri e cade a Marassi per 3-1. Decisivi anche gli errori dei singoli come Tameze e Silvestri: il primo causa il rigore del sorpasso travolgendo ingenuamente Keita in area, mentre il secondo esce a vuoto su Thorsby che realizza il definitivo 3-1. Nel dopo gara Juric riconosce il calo dei suoi e indica nella maggiore qualità dei cambi della Samp uno dei motivi della sconfitta: "Primo tempo dominato, ma Samp superiore nei cambi"