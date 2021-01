L'Inter si regala il derby di Coppa Italia battendo la Fiorentina grazie al solito Lukaku

vedi letture

Nel bel mezzo di voci che coinvolgono l'Inter e le scelte di Suning sulle quote del club, commentate per la prima volta ufficialmente anche da Marotta nel pre partita, i nerazzurri di Conte battono all'ultimo minuto dei supplementari la Fiorentina per 2-1 dopo il pareggio maturato al 90'. Vidal segna il primo gol interista su calcio di rigore nella prima frazione con Kouamé che con un gran tiro pareggia i conti nella ripresa. Infine è Lukaku, subentrato a Lautaro nel secondo tempo e sempre decisivo, a segnare di testa su assist di Barella il gol vittoria che permette all'Inter di giocarsi un altro derby stagionale contro il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia. Nella Fiorentina ottima la prova di Kouamé che segna e forse allontana le voci di mercato che lo coinvolgono. Sotto gli occhi di Commisso, arrivato in giornata dagli Stati Uniti, anche Castrovilli e Amrabat sfoggiano una prestazione che fa ben sperare in vista della sfida contro il Napoli di domenica prossima. Prandelli si lamenta alla fine del match per un fallo di Lukaku nell'azione che ha portato al gol del belga, ma è anche orgoglioso della prestazione contro una delle pretendenti al titolo. Conte parla di "vittoria che ricarica" commentando però anche le voci inerenti alla possibile cessione societaria dichiarando che "non devono condizionare la squadra". Domenica due match importanti per entrambe le squadre, con l'Inter che dovrà disputare la gara scudetto contro la Juventus e la Fiorentina che incontrerà al "Maradona" il Napoli di Gattuso.