L'Olanda cade ancora: la Repubblica Ceca vince 2-0 e vola ai quarti di finale

I pronostici sono fatti per essere smentiti. È il caso di Olanda e Repubblica Ceca, con la nazionale di Frank De Boer eliminata ancora una volta dopo le delusioni del 2016 e del 2018. Alla Psukas Arena di Budapest finisce 2-0 grazie alle reti di Holes e Schick , entrambe nel secondo tempo e dopo il cartellino rosso rimediato da De Ligt. Un risultato incredibile dopo il 4-0 subito in amichevole contro l'Italia, ma la squadra di Silhavy ha risposto sul campo con una prestazione da vera squadra.