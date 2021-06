L'Olanda è gli ottavi, volo prenotato per Budapest. Per il 2° posto sarà spareggio lunedì

vedi letture

L'Olanda supera la fase a gironi degli Europei per la prima volta dopo 13 anni. Gli oranje sono reduci da una serie di fallimenti, che hanno visto la mancata qualificazione nel 2016 e l'eliminazione al primo turno nel 2012, con l'umiliante score di tre sconfitte in altrettante partite. L'ultimo buon torneo fu nel 2008 con la vittoria del girone a punteggio pieno, in un raggruppamento che vedeva anche la presenza dell'Italia. Olanda, allora allenata da Marco van Basten, che fu poi eliminata ai quarti di finale dalla Russia, allenata da un olandese: Guus Hiddink. Contro l'Austria finisce 2-0, decidono un rigore di Depay e un gol di Dumfries, al secondo centro in altrettante partite e sorprendentemente capocannoniere del torneo. Il terzino destro è stato inoltre votato star of the match. Con questo successo la selezione di Frank de Boer si è garantita il primo posto con un turno d'anticipo. Si cambierà città: prossima fermata Budapest per gli ottavi di finale, in programma domenica 27 alle ore 18 contro una terza classificata dai gruppi D, E o F. Il risultato dell'Amsterdam ArenA fa felice l'Ucraina, ora in una posizione di vantaggio nei confronti dell'Austria: le due squadre sono a pari punti ma gli uomini di Shevchenko a parità di differenza reti hanno segnato più gol (4-4 contro 3-3). Lunedì 21 giugno è in programma lo scontro diretto alle ore 18, ricordiamo che la migliore classificata delle due affronterà la vincente del Gruppo A, che comprende l'Italia.