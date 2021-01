La Juve si gode il successo sulla Samp. Ma Pirlo e Paratici raffreddano la questione punta

vedi letture

Una prestazione convincente, quella della Juventus contro la Sampdoria. Col risultato finale, 0-2 per i bianconeri, che sembra giusto per quanto visto sul campo. Primo tempo ottimo per la squadra di Pirlo che dopo i primi 45' è avanti grazie a Federico Chiesa. Poi, nella ripresa, pur con una diminuzione dell'intensità, i bianconeri hanno retto e poi chiuso il match nel finale con Aaron Ramsey. Una prestazione come detto convincente, tanto che nessuno dei giocatori della Juventus è andato al di sotto della sufficienza.

Il pre ed il post partita però sono stati momenti buoni anche per parlare di mercato. Perché la Juventus da inizio gennaio è alla ricerca della famosa quarta punta con Scamacca sempre in cima ai pensieri. Ma viste le difficoltà nel trovare l'accordo col Sassuolo, alla fine la rosa bianconera potrebbe anche restare così. Come confermato sia da Fabio Paratici che dallo stesso Andrea Pirlo. Anche perché a breve rientrerà in gruppo anche Paulo Dybala.