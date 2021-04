La Juve vince ma le tossine restano in circolo. Alex Sandro è super davvero

Serviva una vittoria alla Juventus. Per ripartire dalla delusione della Superlega e dalla sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta. Arriva, anche se non priva di fatica: i bianconeri passano in svantaggio con la punizione di Brugman. Si discuterà a lungo dell’atteggiamento di Cristiano Ronaldo in barriera: una vera maledizione le punizioni per il portoghese, peggiore in campo e uscito visibilmente stizzito dallo Stadium. Del resto il gol gli manca. Finisce 3-1, in rimonta: segnano i difensori, in compenso. Protagonista assoluto Alex Sandro, autore della doppietta decisiva, la prima in carriera in un campionato professionistico per il terzino brasiliano, migliore in campo. E poi Matthijs De Ligt. È una vittoria che rilancia le ambizioni di Champions League dei bianconeri, sempre chiamati a fare i conti con una certa mollezza iniziale. “Non siamo partiti con l’atteggiamento giusto”, spiega Pirlo nel post-partita: è un motivo già sentito. Servirà per guadagnare l’Europa che conta, ora che il sogno dei ricchi e potenti è svanito. Da segnalare, a tal proposito, il durissimo botta e risposta a distanza tra Fabio Paratici e Alessandro Lucarelli nel pre-gara. Sono rimaste delle scorie, piuttosto evidenti.