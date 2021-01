La Samp non trova continuità e perde con lo Spezia. Intanto dal mercato arrivano due colpi

Claudio Ranieri è stato al solito onesto e chiaro, nel descrivere il ko per 2-1 della sua Sampdoria contro lo Spezia: "Hanno giocato meglio e avuto più voglia di vincere di noi". Un ragionamento calzante, per quanto visto in partita. Nonostante la sua squadra la sfida l'avesse riagganciata dopo l'iniziale svantaggio grazie alla rete di Antonio Candreva, la seconda dopo il gol all'Inter. Visto lo sviluppo del match ha fatto discutere l'ingresso di Fabio Quagliarella solo all'80', ma lo stesso Ranieri ha motivato la scelta spiegando come la gara con lo Spezia non rientrasse nelle corde del leader della squadra. Quindi il mercato: fatta per Ernesto Torregrossa, in chiusura anche l'operazione con l'Amiens per il terzino sinistro Sanasi Sy.