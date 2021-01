Lo Scida è maledetto: Benevento da dimenticare a Crotone. Inzaghi neanche ci crede

Una domenica da dimenticare, sarebbe meglio dire da cancellare, per il Benevento. Si conferma la maledizione dello Scida, che ha visto i campani sempre sconfitti in casa del Crotone, all'interno di una partita cominciata male, con l'autogol di Glik - peggiore in campo nelle pagelle di TMW - e finita peggio, nonostante sia arrivato poi il gol della bandiera di Falque: al triplice fischio è 4-1 per il Crotone, e nel post-partita mister Inzaghi non cerca troppi alibi, rimanendo tra lo stupito e lo sconcertato. "Non si può segnare un gol per caso con 17 tiri", in estrema sintesi il richiamo dell'allenatore, che ha invitato chiunque si fosse montato la testa a tornare coi piedi per terra. La speranza, sua e dell'ambiente che sostiene le Streghe, è che si sia trattata di una parentesi nera all'interno di un periodo comunque ottimo per il club campano.