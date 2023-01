McKennie saluta e vola al Leeds: c'è l'annuncio di Allegri. Nuova plusvalenza per la Juventus

Weston McKennie ai saluti. In casa Juventus manca l'ufficialità, ma a dare l'annuncio ci pensa Massimiliano Allegri, che contro il Monza dovrà già fare a meno del centrocampista statunitense: "Credo che la società abbiamo già trovato l’accordo - ha dichiarato il tecnico livornese in conferenza stampa - con l’altra società in cui dovrebbe andare quindi è inutile portarlo e farlo giocare”.. In compenso, di fronte ai brianzoli Allegri potrà puntare su Pogba e Vlahovic, mentre al capitolo degli assenti si aggiunge Chiesa: "Loro due domani ci saranno, Chiesa no perché ha un affaticamento al flessore della gamba operata, dopo 10 mesi sono contrattempi che ci possono stare, sarà una roba di due giorni e giovedì ci sarà". Ma torniamo al mercato.

McKennie alla corte di Marsch. Dopo un lungo corteggiamento, e l'inserimento del Nottingham Forrest nelle ultime ore, il Leeds ha infatti definito l'accordo per portare il maghetto USA alla corte del suo connazionale Jesse Marsch. I bianconeri incasseranno 1,5 milioni di euro per il prestito, ai quali si aggiungeranno 35 milioni se la società inglese eserciterà il diritto di riscatto o se quest'ultimo si trasformerà in obbligo in base alle condizioni definite nell'intesa. Arrivato per 23 milioni di euro tra prestito e riscatto, McKennie saluta la Vecchia Signora dopo 13 gol in 96 gare, portando a casa una discreta plusvalenza, considerando che è a bilancio per poco meno di 12 milioni. Di questi tempi…