Milan a Benevento con un Kjaer in più. Rientro e Sanremo, Pioli fa il punto su Ibrahimovic

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a riprendere la sua striscia positiva, nella prima del 2021 contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Una gara in cui i rossoneri ritroveranno Simon Kjaer, mentre per Zlatan Ibrahimovic occorrerà aspettare ancora qualche giorno. Lo stesso Pioli, pur confermando i passi in avanti, ha scelto di non sbilanciarsi in conferenza stampa. Un incontro, quello con i giornalisti, in cui Pioli ha parlato anche della presenza dello svedese a Sanremo: "È più concentrato sulla squadra che su Sanremo, aveva già avvisato il club", le sue parole.

Chiusura sul mercato che aprirà i battenti fra poche ore: "L'area tecnica è pronta a cogliere delle occasioni se ci sarà la possibilità", il pensiero dell'allenatore rossonero.