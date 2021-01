Milan demolito a San Siro ma è campione d'inverno. L'allarme di Ibra: "Siamo un po' fragili"

Secondo sconfitta per il Milan di Stefano Pioli in questo campionato. Dopo quella rimediata a inizio mese sempre a San Siro contro la Juventus, ieri sera i rossoneri hanno perso 3-0 contro un'Atalanta che ha dominato in lungo e in largo. Migliore in campo Gianluigi Donnarumma, nonostante i tre gol incassati in una sfida decisa dalle reti di Romero, Ilicic e Zapata.

"L'Atalanta ha meritato la vittoria. Noi eravamo partiti molto bene, dispiace per come abbiamo preso il primo gol. Il secondo gol poi ha chiuso la gara. Dovevamo fare qualcosa in più, ma non ci siamo riusciti", ha dichiarato Stefano Pioli nel post-partita. Dopo il match ha parlato anche Zlatan Ibrahimovic: "Oggi sono mancate tante cose. Adesso l'importante è recuperare e aspettare la prossima partita. La squadra è un po' fragile perché mancano 4-5 titolari entrano giocatori che non hanno grande esperienza e tante partite in Serie A. Ma questa non può essere una scusa, siamo primi".