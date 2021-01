Napoli-Osimhen, chi mal comincia: video senza mascherina e positività, scoppia la polemica

vedi letture

Un primo gennaio da cancellare. Il 2021 di Victor Osimhen non è iniziato nel migliore dei modi: prima il comunicato del club partenopeo sulla positività al Covid-19, poi il video diramato sui social del suo compleanno: il nigeriano ha festeggiato in patria, ma senza rispettare il distanziamento e senza indossare la mascherina. Le immagini hanno subito fatto il giro del web, scatenando la polemica da parte di tutti. Il calciatore ex Lille è rimasto fuori dal terreno di gioco per via dei problemi alla spalla, dopo aver terminato la riabilitazione è tornato a Napoli per riprendere le attività col gruppo. Il tampone positivo ha però bloccato il rientro in squadra dell'attaccante azzurro, ora alle prese col coronavirus. Non un buon inizio per Osimhen che difficilmente sarà a disposizione per la Supercoppa contro la Juventus.