Pioli, Solskjaer, Fonseca e Castro: tutte le parole della vigilia da brividi d'Europa League

vedi letture

Giornata di vigilia quella di ieri per l'Europa League. Due le italiane, peraltro le uniche in assoluto, ancora in corsa per tener alta la bandiera del nostro calcio. Si tratta di Milan e Roma, attese dalle gare di ritorno contro Manchester United e Shakhtar Donetsk. Clicca sui link qui in basso per scoprire tutte le parole degli allenatori: campo, futuro, sogni, obiettivi e anche mercato.

Le parole di Pioli Clicca qui

Le parole di Solskjaer Clicca qui

Le parole di Fonseca Clicca qui