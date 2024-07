Pogba torna finalmente a parlare: dal suo rapporto con la Juventus al futuro, tutte le parole

Paul Pogba è finalmente tornato a parlare. Dopo le dichiarazioni shock dei giorni scorsi etichettate come fake dal diretto interessato, il viaggio in Germania per seguire dal vivo la sua Francia è stato il momento giusto per confidare le sue sensazioni e le sue idee in merito alla squalifica, al ricorso e alla situazione con la Juventus.

"Dalle ultime notizie sono ancora un giocatore della Juventus e penso dobbiate parlare con loro. Io ho un contratto, non ho potuto ancora parlare né col direttore né con l'allenatore, penso che aspettino l'appello. Il resto chiedetelo a loro", ha spiegato il francese in merito al suo rapporto col club bianconero, non nascondendo una certa perplessità in merito alla domanda.

Poi la sua situazione personale, il suo momento, la sua storia: "Se non vedete un mio video in cui dico di smettere con il calcio è perché sono ancora un calciatore. Sono ancora qua, positivo, ho un'opportunità di combattere quella che per me è un'ingiustizia. Vediamo, le cose andranno meglio. Questa intervista non so se l'avete vista tutta, hanno messo solo una parte in cui neanche avevo finito di parlare. Non ho mai detto che Pogba non esiste più, Pogba è qua. Finché non mi vedrete dire che ho smesso... Riguardatevi il video, dopo ho detto altre cose. Mi sento ancora calciatore, mi sto allenando e in questi momenti devo essere solo positivo. Sto passando tanto tempo con la famiglia, vedo crescere i bambini. Non sto facendo la cosa che amo, il calcio, ma ho tanta voglia di tornare...".