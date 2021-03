Prosegue la querelle diritti tv: Sky, fumata nera anche sulle 3 gare a giornata. Ora nuova asta

vedi letture

Dopo la perdita del pacchetto di maggioranza della partite di Serie A, Sky aveva nelle scorse ore la possibilità di limitare i danni acquisendo il pacchetto 2, ovvero le 3 gare in co-esclusiva (sabato sera, domenica alle 12.30 e lunedì sera). La piattaforma satellitare aveva messo sul piatto più dei 70 milioni a stagione previsti inizialmente, arrivando a 87,5 milioni di euro per ogni anno del triennio (262,5 milioni per il 2021/2024). L'offerta è stata valutata nell’Assemblea di Lega svoltasi ieri nel tardo pomeriggio, alla presenza di tutte le 20 società di Serie A.

CLICCA QUI per la nora della Lega Calcio in merito alle decisioni dell'Assemblea

L’esito è stato decisamente negativo per Sky, visto che i 13 voti favorevoli sulle 20 società di A non sono bastati per la fumata bianca. Con 7 astenuti, infatti, non è stata raggiunta la maggioranza necessaria (14 voti favorevoli) e così sarà necessario un nuovo bando a cui potrebbero partecipare anche altri broadcaster come Mediaset e Amazon.