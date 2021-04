Ronaldo pensa solo alla Juventus, almeno fino a giugno. Ma chi se lo può permettere?

Dopo l'ennesimo caso per Cristiano Ronaldo in questa annata non troppo positiva, con la maglia gettata a un raccattapalle, sarebbe bello capire quale può essere il futuro della Juventus, con o senza di lui. Il problema è che non ci sono molte squadre che si possono permettere Cristiano Ronaldo e dopo le parole con Florentino Perez, che sembra preferirgli i giovani Haaland e Mbappé, la situazione si è avvitata su se stessa.

Così lo sfogo continua a fare discutere sia in Italia che all'estero. E se Perin gli dà del mentiroso dopo il precente dell'andata, dall'altro canto la versione di Cristiano Ronaldo è una: nessun caso, testa alla Juventus. Almeno fino a giugno.