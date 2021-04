Juventus, Ronaldo e un caso da chiarire presto: un futuro senza di lui non è da scartare

Il Cristiano Ronaldo nervoso e impreciso visto contro il Genoa, apre più di una discussione sul futuro del calciatore. La questione relativa alla sua volontà di proseguire in bianconero va chiarita quanto prima - scrive la Gazzetta dello Sport - anche perché la sensazione è che il gesto della maglia gettata al raccattapalle, nasconda più della semplice frustrazione per una partita sbagliata. Il portoghese chiede una squadra all'altezza delle proprie ambizioni ma la Juve non può permettersi voli pindarici sul mercato. Per questo potrebbe anche essere l'ora di immaginare un futuro juventino senza Ronaldo. A patto che lui trovi un club disposto ad accollarsi 30 milioni di ingaggio e ammesso che lui stesso sia pronto a lasciare la Vecchia Signora senza aver completato l'opera per cui era stato acquistato.