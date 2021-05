Sale la tensione in casa Inter. Conte-Zhang partita a scacchi e parte l'assalto ai big nerazzurri

Tanto tuonò che… rischiò davvero di piovere. Il tanto vociferato incontro faccia a faccia fra Antonio Conte e Steven Zhang potrebbe non avvenire mai. Dopo i rinvii dei giorni scorsi, infatti, sembra essere questa la strada imboccata dall’Inter. Una strada che, giusto sottolinearlo, rischia di creare strascichi di enorme portata. Perché Conte da tempo ritiene di dover chiarire diversi aspetti, progettuali e di futuro, col club. Il presidente Zhang invece pensa di aver già detto abbastanza, con i tagli annunciati, il regime di autofinanziamento e il possibile sacrificio di almeno uno dei big della rosa. Una vera e propria partita a scacchi, anche perché in caso di rottura Conte non sembra disposto a dimettersi e Zhang non sembra intenzionato ad esonerarlo (visto anche l’oneroso contratto da oltre 13 milioni). Insomma, lo stallo al momento è totale e il tempo per uscire da questa situazione è sempre meno.

Sullo sfondo, inevitabile, si moltiplicano le voci di mercato con diverse big europee all’assalto dei campioni nerazzurri: su Romelu Lukaku ci sono le big inglesi, dal City al Chelsea fino al Tottenham. La squadra di Guardiola però sarebbe forte anche su Alessandro Bastoni. Su Lautaro Martinez, invece, è derby di Madrid, mentre il Bayern Monaco vorrebbe Achraf Hakimi.