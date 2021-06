Spensierata ma fiduciosa, l'Italia di Mancini e Chiellini è pronta a debuttare a Euro2020

“Ero fiducioso tre anni fa, lo sono ancora di più adesso”. Dopo aver acceso la passione dei tifosi italiani con una lunga lettera pubblicata sul proprio sito, Roberto Mancini carica gli azzurri anche alla vigilia di Euro 2020. Più che spensierata, il ct vuole un’Italia che torni a “dare soddisfazioni” al proprio pubblico. Un po’ di dispiacere per il forfait di Pellegrini e bocca assolutamente cucita sulla formazione (“Non è deciso ancora nulla”). L’emozione c’è, la voglia di fare bene ancora di più. Al fianco di Mancio, ecco capitan Giorgio Chiellini: “Siamo pronti, arriviamo all’Europeo nelle migliori condizioni possibili”. Con tanta voglia, soprattutto, di rivalsa: “La sconfitta di Milano con la Svezia è una cosa che ci rimane dentro, non potremo mai cancellarla. Però in questi anni abbiamo trasformato quella delusione in entusiasmo e voglia di far bene”.

