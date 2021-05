Torino da incubo, due 0-7 in due anni. La classifica fa paura, necessario battere lo Spezia

vedi letture

Non c'è niente da salvare nel Torino contro il Milan. Il risultato dice tutto: 0-7. Un deja vu, basta infatti risalire a 474 giorni fa, quando i granata vennero umiliati dall'Atalanta e da lì a poco il tecnico Walter Mazzarri ci avrebbe rimesso il posto. È tutto sbagliato sin dall'inizio contro i rossoneri, dalla formazione iniziale che dà un chiaro messaggio di come la squadra pensasse a preservare i migliori per la sfida contro lo Spezia, all'approccio iniziale fino a un secondo tempo indecente, con giocatori senza nerbo, incapaci persino di una minima reazione d'orgoglio. Non si salva nessuno, si va dal malissimo al disastroso e il tecnico Davide Nicola non cerca alibi, dandosi le maggiori responsabilità per aver preparato l'incontro nel modo peggiore. La classifica torna a preoccupare, perché il vantaggio di 4 punti calendario alla mano non è sufficiente: sabato con lo Spezia è un vero e proprio spareggio, chi perde si giocherà tutto all'ultima giornata. E i granata dovranno vedersela col Benevento, che in caso di successo contro il Crotone tornerebbe incredibilmente in corsa.