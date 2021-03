Tutti si chiedono cosa farà Ronaldo: il portoghese si gode la convocazione e si carica sui social

Di Cristiano Ronaldo si continua a parlare. A volte, anche senza volerlo, basti pensare al clamoroso caso di Nainggolan, al quale sono state attribuite dichiarazioni che in realtà non ha mai pronunciato. Su Cristiano Ronaldo, dopo le parole di aperture di Zidane, s’interroga la stampa, anche spagnola: la sensazione, dalle parti di Madrid, è che la priorità sia un colpo alla Haaland o Mbappé. Attorno a Cristiano Ronaldo s’interroga la Juve che sarà, il cui mercato sarebbe ovviamente diverso con CR7 o senza CR7. Di Cristiano Ronaldo si parla anche per quanto riguarda l’arbitraggio di Cagliari, che porterà a uno stop nei confronti del direttore di gara Calvarese per il rosso non sventolato nei confronti del portoghese. Che, a proposito, è l’unico lusitano della Serie A a essere convocato dal ct in vista dei prossimi impegni della nazionale. Vista su Qatar 2022, possibile canto del cigno col Portogallo del suo miglior giocatore di sempre: in patria, nessuno s’interroga davvero su Cristiano Ronaldo. In Italia, a una settimana dalla debacle con il Porto e pochi giorni dalla tripletta al Cagliari, se ne parla eccome. E parla anche lui, ricordando che sono i record a inseguirlo. Di lezioni di autostima, in fondo, non ha mai avuto bisogno.