Un girone dopo l'ASL è tempo di Juventus-Napoli. Pirlo perde Arthur e si dispiace per Gattuso

Questa sera alle 18 ci sarà Napoli-Juventus a distanza di un girone dalla partita mai giocata - e non ancora recuperata - a causa della scelta dell'ASL Campania di bloccare gli azzurri. C'è Gennaro Gattuso che rischia, mentre Pirlo sta migliorando partita dopo partita dopo un inizio singhiozzante. Il tecnico bianconero però non potrà contare su Arthur che rimarrà fermo per un po' di tempo dopo un infortunio risalente all'Atalanta, a metà dicembre. Pirlo poi parla del proprio ex compagno, spiegando come dispiaccia ma che abbia altri problemi.

Intanto a Napoli sembra che la situazione non sia semplice. Perché Hysaj e Maksimovic sono in rotta con De Laurentiis e sicuramente non rinnoveranno il contratto, mentre c'è una corrente che dice come Gattuso possa rimanere fino a giugno per poi puntare su un tecnico emergente.