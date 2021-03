Un mercoledì iniziato male e finito peggio per il Benevento: zona rossa ora più vicina

vedi letture

Brutta serata per il Benevento di mister Pippo Inzaghi, che in questo 25° turno di Serie A al "Vigorito" è stato travolto dall'Hellas Verona di Juric per 3-0. E pensare che i sanniti non erano neanche partiti male, salvo poi perdere Letizia per un infortunio muscolare all'11' e pagare cara l'inesperienza del suo sostituto Foulon al primo vero affondo gialloblù (Leggi qui le pagelle di TMW del Benevento!) e non solo. L'autogol dello stesso difensore belga ha chiuso difatti il match dopo neanche un tempo di gioco, col doppio cambio di Inzaghi nell'intervallo e il buon approccio mostrato in avvio di ripresa che hanno rappresentato delle mere illusioni visto lo 0-3 immediato di Lasagna al 49'.

Un mercoledì nato male e finito peggio, dunque, da mettersi subito alle spalle per tornare a far punti preziosi e non restare invischiati nelle acque pericolose della classifica. Il Torino, terzultimo, oggi è d'altronde a soli 5 punti di distanza, col Cagliari invece a 4.