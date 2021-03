Vietare affari tra squadre di Champions: la nuova idea di Agnelli per il calcio del futuro

vedi letture

“Stop ai trasferimenti tra squadre di Champions League”. Nell’ottica della nuova era del calcio europea, è questa la proposta filtrata dall’ultima assemblea dell’ECA, nelle parole del suo presidente, nonché numero uno della Juventus, Andrea Agnelli. Un’idea tutta da studiare, ma che intanto fa prevedibilmente discutere. Sarebbe, infatti, una rivoluzione copernicana del mondo del calcio: per capirsi, i nove trasferimenti più costosi nella storia non sarebbero mai avvenuti se questa regola fosse già in vigore. Mentre in futuro, per esempio, nessuna big potrebbe sognare Haaland, Neymar o Mbappé: anzi nessuna squadra, se si considera che a quel punto questi giocatori sarebbero difficilmente trasferibili verso club che non lottano nell’Europa che conta. Solo nell’ultimo anno, sarebbero circa 570 i milioni non spesi se questa norma fosse stata in vigore.