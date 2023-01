Zaniolo fuori dal progetto tecnico e il rischio è di restare ai box. Mancano offerte

L'avventura di Nicolò Zaniolo alla Roma è finita, a prescindere da quello che sarà il suo futuro nell'ultimo giorno di calciomercato. Il giocatore è infatti ormai fuori dal progetto tecnico di Jose Mourinho e non verrà più utilizzato neanche in caso di permanenza, con la pista Bornemouth che non è più percorribile, visto che il club inglese ha chiuso l'acquisto di Hamed Traore dal Sassuolo.

L'ennesima conferma della fine del suo rapporto con i giallorossi è arrivata dal profilo Instagram del calciatore, che ha modificato la sua bio, togliendo la dicitura "Football player of @officialasroma" e lasciando solo "atleta". Il classe '99 inoltre, ormai da diversi giorni, non dà più la possibilità agli utenti di commentare i suoi post, contromisura necessaria ad evitargli gli insulti dei romanisti.

Dopo gli insulti ricevuti sotto casa a Roma, Nicolò Zaniolo ha deciso poi nella notte scorsa di lasciare la Capitale per tornare a La Spezia, nella sua città, dove passerà queste ore e questi giorni cercando di ritrovare serenità. La società gli ha dato il permesso di non allenarsi, mentre non si registrano nuovi tentativi da parte di altri club per l'acquisto del giocatore, a meno di 24 ore dalla fine del calciomercato.