Zhang vuole lo Scudetto in regalo. Gruppo squadra negativo, incassi a 202,3 milioni in sei mesi

Zhang è in difficoltà finanziaria e ha investito 712 milioni di euro nell'Inter. Così prima di lasciare vorrebbe un regalo d'addio come lo Scudetto. In ogni caso il comunicato comparso in mattinata spiega come il supporto finanziario sia comunque confermato, al netto della ricerca del partner.

Intanto c'è un sospiro di sollievo perché i tamponi del gruppo squadra sono negativi, ma nel pomeriggio è anche comparso il previsionale del bilancio dei primi sei mesi del 2020-21. Gli incassi salgono del 25% arrivando a 202,3 milioni. Peccato che la mancata vendita di biglietti costerà 60 milioni per tutto l'anno.