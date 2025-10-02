Francia, i convocati di Deschamps: novità Mateta, dopo un anno torna Nkunku

Didier Deschamps ha svelato poco fa la lista dei convocati per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Azerbaigian (10 ottobre) e Islanda (13 ottobre). Tra le novità spicca la prima chiamata assoluta per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace protagonista di un ottimo avvio di stagione in Premier League.

Il CT dei Bleus deve fare i conti con diverse assenze nel reparto offensivo - Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Rayan Cherki non saranno disponibili - e ha deciso di puntare sul 27enne di origine congolese, che vestirà per la prima volta la maglia della Nazionale maggiore. L’altra notizia è il ritorno del rossonero Christopher Nkunku, lontano dai Bleus da quasi un anno a causa degli infortuni. Con lui anche i compagni di squadra Maignan e Rabiot, oltre allo juventino Thuram e al romanista Kone.

I convocati di Deschamps

Portieri: Maignan, Chevalier, Samba

Difensori: L. Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Saliba, Upamecano, Konaté, Koundé

Centrocampisti: Koné, Camavinga, K. Thuram, Olise, Rabiot

Attaccanti: Mbappé, Barcola, Coman, Akliouche, Ekitike, Mateta, Nkunku

Con Mbappé leader indiscusso e diversi volti nuovi, la Francia si prepara a due appuntamenti chiave per mettere in sicurezza il pass verso il 2026.