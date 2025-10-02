Rosella Sensi: "Diamo meriti a questa Roma. I Friedkin? Non possiamo rimproverargli nulla"

A La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex Presidente della Roma Rosella Sensi che, tra i vari temi trattati, ha elogiato anche l'andamento attuale della squadra di Gian Piero Gasperini: "Sono molto scaramantica e non mi piace fare proclami, però quando si vince bene, quando si vince un derby e si dà entusiasmo alla squadra e ai tifosi, è giusto rendere merito a gli artefici di questi successi, compresa la società di cui, lo sottolineo, fa parte anche Ranieri, una scelta importante in una struttura che è fatta di manager importanti".

Suo padre è stato un presidente molto presente, i Friedkin non dicono una parola.

"È stata una scelta chiara, fatta dal presidente già dall’inizio. E poi il calcio è cambiato, spero non imploda, come ho sentito dire da qualcuno, e che questi investitori stranieri possano far crescere il nostro campionato, lo merita. Certo, il tifoso romanista aspetta sempre una parola del presidente, ma non gli possiamo rimproverare nulla".

Contenta per il nuovo stadio?

"È importante per il calcio italiano, quindi anche per la Roma. Da Viola in poi tutti i presidenti erano consapevoli di quale rilievo potesse avere un impianto di proprietà, noi ci siamo anche andati vicini, ma oggi è diventato fondamentale".