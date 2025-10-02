De Rossi saluta la Roma e per un weekend tiferà… Lazio

Sabato prossimo si deciderà probabilmente il destino della panchina del Torino e di Marco Baroni, che si giocherà il tutto per tutto nella sfida alla sua ex squadra, proprio quella Lazio che l'ha mandato via al termine della scorsa stagione dopo una stagione sicuramente non negativa, anzi con picchi molto interessanti nella prima parte della stagione. A differenza della scorsa, l'andamento lento di questa, potrebbe invece costargli caro, con Urbano Cairo spazientito per quanto visto soprattutto nelle ultime due gare contro Atalanta e Parma. Un'altra sconfitta sarebbe quasi certamente letale al tecnico fiorentino.

La tempistica della risoluzione di contratto esercitata da Daniele De Rossi con la Roma, in ottica Torino, appare quantomeno sospetta. L'italiano è uno dei tecnici rimasti liberi più appetiti e dopo gli abboccamenti avvenuti in estate col Parma, l'idea di rimettersi in gioco in Serie A sulla panchina granata è quantomeno allettante. Ecco che la sfida alla Lazio, eterno 'nemico' nella carriera di Capitan Futuro, rappresenta una circostanza quantomeno curiosa.

Uno dei simboli della storia recente della Roma per un weekend si troverà a tifare Lazio, sperando poi in una telefonata da Torino: sulla scrivania di Cairo e Vagnati ci sono infatti anche i nomi di Palladino e Pecchia.